Nik Melli e l'Olimpia: "Ho sempre fatto il massimo"

Intervistato da Sky Sport, Nicolò Melli - capitano di Italbasket ed ex capitano dell'EA7 Emporio Armani Milano - ha parlato in vista del suo ritorno in Lombardia da avversario in maglia Fenerbahce (oggi, ore 20.30): "Alla fine uno ha rimpianti quando non ha dato tutto quello che c'era da dare. Io ho sempre fatto il massimo. Prima o poi si fa un bilancio di quello che è stato: ho cercato di capire dove avessi sbagliato, cosa avrei potuto fare di più, come avrei potuto giocare meglio. Fa parte del gioco, abbiamo preso strade diverse. Sono state prese delle decisioni, ne ho preso atto. Si va avanti. Rottura tecnica? Mi è semplicemente stato detto che si voleva prendere un'altra strada. Ho preso atto di questa decisione, pienamente legittima".