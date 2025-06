Trento, coach Cancellieri: "Qui per cercare di affinarmi"

All'interno di una lunga intervista concessa a L'Adige, il nuovo capo allenatore della Dolomiti Energia Trentino ha riassunto alcune delle tappe cruciali del suo percorso professionale: "Come mi descriverei? Un grande appassionato di basket che ne ha fatto una ragione di vita. Ho cominciato a girare per questo e ho avuto la fortuna di avere una famiglia: i genitori, mia moglie Marta e mia figlia Matilde, che ben volentieri mi seguono in questo percorso. La famiglia mi aiuta a comprendere i cambi di cultura, a essere in grado di adattarci alle varie situazioni. Sono uno che dedica la giornata al gruppo, che si immedesima all’interno del club, che ne acquisisce i valori e cerca di portare i propri affinché si possa arrivare agli obiettivi. Passioni oltre alla pallacanestro? Mi rimane poco tempo. Nessuna purtroppo seguita con assiduità, perché dedico la maggior parte del mio tempo alla pallacanestro. Senza essere retorico e senza voler fare il fenomeno, ma quando torno a casa, comunque, ci sono le partite di Eurolega, di Eurocup... Ho sempre una partita come sottofondo anche a casa. Ascolto però tantissima musica. Credo che ogni allenatore, lungo il suo percorso, a un certo punto debba fermarsi. È come andare a scuola, le tendenze cambiano, le generazioni e i giocatori pure, non penso si possa partire da una base e con quelle stesse conoscenze arrivare fino alla fine: saresti lontano dalla realtà e dal contesto generale. A un certo punto Milano ha rappresentato una scuola di basket che a me mancava. Ho scelto Ravenna in Legadue con una progettualità Interrotta purtroppo dal Covid, ma che mi ha portato a fare delle altre esperienze. Ora, dopo la scelta del Paok dell'anno scorso, a Trento sono qua per cercare di affinarmi, di cercare di trovare delle situazioni differenti che mi facciano crescere. Per il mio percorso sarà più facile arrivare al top con una squadra piuttosto che essere chiamato da una squadra al top. Trento è un passaggio importante della mia carriera. Che squadra saremo? Sul gioco ne parleremo a roster definito. Posso garantire che sarà una squadra che si batte capace di mettere sullo stesso piatto obiettivi personali, di squadra e societari. Vogliamo costruire qualcosa ed essere una parte della storia di questo club e di questa città. Sarà una squadra che ogni volta che giocherà darà tutto e guarderà il tabellone col punteggio solo alla sirena finale”.