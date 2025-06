Sono state le prestazioni di Khem Birch (15 punti e 6 rimbalzi in soli 14') e Wade Baldwin (14 punti e 5 assist) a trascinare i gialloblu di Istanbul nel 94-76 che ha aperto la serie finale del campionato turco contro i cugini del Besiktas. Per Melli 4 punti ma +16 di plus/minus (2° valore più alto del gruppo di Jasikevicius dopo il +17 di capitan Mahmutoglu). Gara-2, sempre in casa del Fener, sarà domani alle 20.30 italiane.