REGGIO EMILIA, IDEA MCCORMACK COME RINFORZO TRA I LUNGHI

Come riportato da La Gazzetta di Reggio, la Unahotels di coach Priftis potrebbe muoversi nel mercato dei lunghi. Senza portare obbligatoriamente a un'uscita - Gombauld potrebbe tornare in Francia, ma i biancorossi non hanno necessità di tagliare uno degli stranieri perché ancora con visti a disposizione -, il nome che potrebbe allungare le rotazioni emiliane sarebbe David McCormack. L'americano dell'Olimpia Milano potrebbe trovare ancora meno spazio con l'arrivo di Gillespie e il ritorno di Nebo, e sarebbe un centro dalle caratteristiche ancor più simili a quelle di Momo Faye.