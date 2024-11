Al Resto del Carlino, l'Amministratore Delegato della Virtus Bologna Luca Baraldi si è così espresso sulle voci riguardanti Isaia Cordinier, tra gli obiettivi del Real Madrid per rinforzare un reparto esterni pieno di infortuni: "Cordinier resterà con noi fino alla fine della stagione e questo non è solo il mio pensiero, ma anche quello dei soci". Il francese andrà in scadenza di contratto al termine dell'annata, momento in cui sarà free agent.