VARESE, MANDOLE: "ABBIAMO FATTO UN CAPOLAVORO"

Grande gioia per Herman Mandole che ha voluto con sè tutto il suo staff nella conferenza stampa dopo il successo con Bologna: "Abbiamo fatto un capolavoro. Ho scelto di venire qua con tutto lo staff perché lavoriamo insieme nelle sconfitte e nelle vittorie. Quello che hanno fatto i ragazzi in campo dipende tanto dal lavoro che abbiamo fatto dietro le quinte in allenamento. Dopo Trieste abbiamo toccato il fondo. Abbiamo lavorato forte in settimana, abbiamo rivisto le scorse partite, ci siamo parlati e abbiamo reagito".