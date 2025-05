Reggio Emilia, è ufficiale: Sambugaro nuovo DG, Coldebella saluta

“Ringrazio Claudio Coldebella a nome di tutta la società per il grande lavoro svolto in queste due stagioni. Ha saputo imprimere al nostro Club una nuova direzione in termini di visione strategica, sul piano tecnico-organizzativo e nella costruzione di una mentalità vincente che ci ha portato a ottenere ottimi risultati sul campo. È un orgoglio per la Pallacanestro Reggiana aver contribuito a valorizzare sia umanamente che professionalmente una persona come Claudio, che siamo certi saprà togliersi grandi soddisfazioni anche nelle nuove sfide ad altissimi livelli che lo vedranno protagonista nel suo futuro. La scelta di Marco Sambugaro arriva come la naturale prosecuzione della strada che abbiamo avviato con Claudio: Marco è un professionista emergente, ambizioso, che ha fortemente voluto Reggio Emilia e con cui condividiamo visione, metodo e obiettivi. Siamo convinti che con lui porteremo avanti un percorso solido, credibile e duraturo. Lo accoglieremo a braccia aperte nella nostra famiglia. Concludo dicendo che la nostra attenzione ora è completamente dedicata agli imminenti Playoff: è stata una splendida stagione, dove abbiamo ottenuti grandi risultati sia in Italia che in Europa e sono certa che questo gruppo continuerà a lottare anche in questa post-season rendendoci ancora più orgogliosi”.