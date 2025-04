Scafati, Longobardi: "Pinkins? Da settembre non gliene va bene una"

Dopo essere intervenuto già nel post partita contro Reggio Emilia, Nello Longobardi (presidente Givova Scafati) ha affidato a Il Mattino alcuni pensieri sul momento di stagione gialloblu: "Abbiamo fatto un campionato sicuramente al di sotto delle nostre possibilità con un budget anche superiore rispetto a quello dell'anno scorso. Abbiamo fatto delle scelte sbagliate e ce ne assumiamo la responsabilità. Cercheremo di chiudere le ultime 4 partite con dignità, anche se mi rendo conto che sia difficile per i giocatori in queste condizioni in cui ci sgretoliamo alla prima difficoltà. C'è stato un errore di fondo in costruzione e negli aggiustamenti che abbiamo sbagliato a fare. Ramondino ci sta mettendo tutto quello che ha. Non ho mai visto un allenatore così abbattuto dopo le sconfitte. Futuro? Ora dobbiamo fare uscire energie, idee e sostanza in un momento davvero molto difficile, che ci vede con un piede e mezzo in A2. È inutile girarci intorno. Abbiamo ancora 2 partite in casa e occorrerà fare meglio o meno peggio. Poi, dopo l'11 maggio si faranno le opportune valutazioni e si deciderà il da farsi. Onore ad un atleta come Cinciarini. Ce ne vorrebbero sei o sette come lui, per il suo spirito di attaccamento. Specchio di questa stagione negativa è Pinkins. L'anno scorso è stato tra le migliori ali forti della Serie A. Abbiamo faticato tanto a trattenerlo, ma da settembre non gliene va bene una. Questo fa capire che ci sono stati degli errori su tutto".