L'Olimpia Milano si ferma: "Numerosi casi di positività al Covid"

BASKET

Inizia con una brutta sorpresa la settimana dell'Olimpia Milano. La società, infatti, ha comunicato che "a seguito dei test effettuati nella serata di domenica come da protocollo, nel gruppo squadra sono emersi numerosi casi di positività al Covid-19. Pertanto, l’attività della squadra è stata immediatamente sospesa. I soggetti positivi, tutti totalmente asintomatici, stanno seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario. Tutto il gruppo squadra verrà sottoposto nella giornata di domani martedì 10 novembre ad un ulteriore test di verifica. La società ha immediatamente provveduto ad informare l’ATS e attende istruzioni in merito".

E' in forte dubbio, a questo punto, la doppia trasferta di Eurolega: domani infatti l'Ax sarebbe dovuta partita per San Pietroburgo per recuperare la gara con lo Zenit e venerdì avrebbe dovuto affrontare, sempre in Russia, il Khimki.