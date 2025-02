Lobito Fernández è rinato: "Ho superato la depressione diventando mental coach"

"Mi ha spinto a ritirarmi il fatto di non sentire più la gioia di giocare al mio sport - spiega Lobito -, tanto da non ricordarmi realmente com’era quella passione per la pallacanestro che avevo da bambino. Penso quindi al non saper gestire le situazioni derivanti dal giocare uno sport di alto livello, che non è solo divertimento ma anche lavoro. L’allarme più grande è arrivato quando preferivo infortunarmi per non dover affrontare gli allenamenti e le partite. I sintomi erano troppi, dal non voler uscire dalla stanza all’avere un grosso impatto sulla vita quotidiana con la mia famiglia, anche considerando che ho una moglie e due figli piccoli (sono stati però poi fondamentali nel mio percorso di uscita da questo periodo). Non vedevo quindi alternative al cercare una strada al di fuori della pallacanestro".