Stando a quanto riportato da Superbasket nella serata di ieri, la Dinamo Sassari avrebbe già effettuato diversi colloqui con l'ex responsabile dell'area tecnica del Napolibasket in previsione di costruire il prossimo roster sardo. Con la sede di DS lasciata vacante da Federico Pasquini, per l'arrivo dello spagnolo bisognerebbe comunque attendere la risoluzione/rescissione del contratto in essere di Llompart coi campani.