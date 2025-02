Libertas Livorno, dimissioni a sorpresa del Pres. Consigli

Questa la nota emessa nella giornata di ieri dalla società labronica: "Nella giornata di martedì 25 febbraio il Signor Roberto Consigli ha formalmente comunicato le Sue dimissioni dal ruolo di Presidente della Libertas Livorno 1947. La Società, nel prenderne atto, esprime la massima gratitudine al Signor Roberto Consigli per la dedizione, la passione e l’amore con i quali ha ricoperto questa prestigiosa carica in questi anni che hanno visto la crescita del Club fino al raggiungimento della tanto agognata promozione in serie A2. Allo stesso tempo la Libertas Livorno 1947 comunica di aver ricevuto la disponibilità da parte del Signor Marco Benvenuti per ricoprire la carica di Presidente. La Società si sta adoperando per mettere il Signor Marco Benvenuti in condizione di operare in continuità nell’interesse del Club affinché sia delineato un piano di azione al fine di mettere in campo tutte le potenzialità e le risorse a disposizione per salvare la categoria che rimane il nostro obiettivo principale".