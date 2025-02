Librizzi promuove Kastritis: "Varese, le cose stanno cambiando"

Librizzi ha poi parlato del nuovo coach, Kastritis: "Ho svolto solo un paio di allenamenti, ma è chiaro che le cose stanno cambiando. Coach Kastritis è arrivato col piglio giusto, lavorando molto sulla difesa che è stato il nostro problema più grande. Ma sta cercando di cambiare mentalità a partire dall'approccio agli allenamenti, in modo da farci affrontare diversamente anche le partite. Prima ascoltavamo la musica e c'era qualche scherzo in più. Ora c'è molta serietà in ogni dettaglio, ma non così tanto: una volta finito il lavoro in allenamento, il coach è il primo a scherzare con noi giocatori".