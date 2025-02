Varese, presentato coach Kastritis: "È il momento dei fatti"

"Sono veramente felice di essere a Varese e ringrazio la società per avermi portato qui. Sono consapevole della situazione che abbiamo e ritengo che ora non sia il momento delle parole, ma dei fatti. Dobbiamo lavorare a fondo e sono ottimista che, collaborando con la società, riusciremo a mettere la squadra nelle migliori condizioni. Ho potuto fare solo due allenamenti con i miei giocatori, oltretutto a ranghi ridotti, quindi non riesco a dare una chiara idea del valore della squadra. Da quello che ho visto, però, posso dire che sono convinto che possa fare un buon cammino da qui alla fine del campionato. Abbiamo alcune idee da portare sul campo sulle quali stiamo già lavorando. In generale mi piace che le mie squadre giochino un basket moderno; sarà importante la difesa, ovviamente, facendo capire a chi la indossa il valore della maglia biancorossa creando anche un senso di responsabilità tra i giocatori stessi. Per me si tratta della prima volta in Italia, ma in passato ho affrontato squadre italiane per cui so benissimo il valore del campionato; dell’attuale roster conoscevo già Alviti, Gray ed Hands, ma sono curioso di continuare a lavorare con questo gruppo, in particolare con i giovani. Per me i giocatori professionisti non hanno età: se te lo meriti giochi, altrimenti no. I fatti sono più importanti delle parole, quindi gioca solo chi mi darà dimostrazioni; sono contento che qui ci siano ragazzi già pronti per stare in campo".