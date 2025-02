Lettonia-Spagna 83-66: Banchi supera Scariolo per la 3° volta di fila

Dopo la vittoria ai Mondiali 2023 e quella della gara d'andata nel gruppo C delle qualificazioni a EuroBasket 2025, la Lettonia del CT Banchi ai conferma indigesta per la Spagna di Scariolo. Grazie a 14 triple realizzate di squadra su 31 tentativi e ai 28 punti di Rodions Kurucs (4 punti, 7 rimbalzi e 6 assist in 25' per il virtussino Grazulis, 4 rimbalzi in 9' per il lungo di Pistoia Karlis Silins), l'Arena Riga ha vissuto come meglio non avrebbe potuto l'ultima gara ufficiale prima di ospitare un girone e la fase finale del torneo continentale della prossima estate.