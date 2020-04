Lega basket, Gandini: "Il grosso problema ora sarà ripartire"

A TGCOM24

"Il basket è diametralmente opposto al calcio di Serie A in termini di ricavi, infatti vive sostanzialmente per l'85% della combinazione di sponsorizzazioni-incassi da botteghino dei palazzetti. Attualmente siamo in una situazione di chiusura per cercare di mettere le società in sicurezza e dall'altra parte con meno partite rispetto a quanto pattuito abbiamo perdite intorno ai 40 milioni di euro. Il grosso problema è la ripartenza, con le porte chiuse che in un primo periodo saranno la norma, non avendo la possibilità di vendere biglietti e di mantenere il supporto delle sponsorizzazioni". Così il presidente della Lega Basket Umberto Gandini, intervenuto nella rubrica 'Fatti e misfatti' del direttore Paolo Liguori su Tgcom24.

"Chiediamo all'Esecutivo che le aziende che investono nello sport abbiano un ritorno - ha proseguito Gandini - Per tutto lo sport italiano è importante avere un orizzonte, capire quando e come ricominciare di fronte a un pubblico. Come Lega Basket istituiremo una commissione che vogliamo affianchi il Governo per implementare le norme che consentano di riaprire i palazzetti. Indubbiamente ci sono società e dipendenti che rischiano".