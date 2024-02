Lega Basket, ecco i nuovi LBA Awards e le date playoff

IL COMUNICATO

Ufficiali le date dei playoff 2024 che inizieranno sabato 11 maggio, poi la speciale intitolazione dedicata a Meneghin, Gamba e Riva

© ufficio-stampa L'assemblea della Lega Basket Serie A si è riunita in videoconferenza. Tra i vari punti della discussione, sono state definite le date dei playoff 2024 che inizieranno sabato 11 maggio per concludersi domenica 16 o lunedì 17 giugno, in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alla Final Four di Eurolega. Su proposta del presidente Umberto Gandini, la Lega Basket Serie A ha poi ufficializzato la intitolazione, all’interno del nuovo progetto degli LBA Awards, dei premi di MVP della regular season a Dino Meneghin, di allenatore dell’anno a Sandro Gamba e di top scorer della regular season ad Antonello Riva.

© ufficio-stampa

Così i tre campioni del basket italiano hanno commentato la scelta di LBA e dei suoi club:

“Questa intitolazione - afferma Dino Meneghin - è inaspettata, ma al tempo stesso mi onora tantissimo vedere il mio nome associato a un premio così prestigioso. Così come per la chiamata nella “Naismith Hall Of Fame” lo condivido con tutti i compagni di squadra e allenatori che hanno attraversato la mia carriera e che mi hanno permesso di raggiungere questi traguardi”.

Per Sandro Gamba “si tratta forse del riconoscimento che mi inorgoglisce maggiormente in tutta la mia carriera. Premia una persona che ha sempre cercato di essere prima che un allenatore un insegnante del gioco, con l’umiltà di seguire tutte le tappe con pazienza, umiltà e tanto amore per questo sport, senza mai mollare di fronte a ogni ostacolo”.

Così Antonello Riva: “Sono onorato di questa intitolazione che mi auguro possa essere di stimolo per i giocatori italiani che vorrei tanto vedere prima o poi salire sul podio di miglior realizzatore del campionato”.