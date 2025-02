Milano, LeDay: "Mirotic? Uno dei rapporti più speciali in carriera"

Il protagonista della rubrica Uomini e Canestri dell'edizione odierna di Repubblica - Milano è Zach LeDay. L'ala grande/centro americano ha presentato così la sfida con la Virtus Segafredo Bologna, valevole per i quarti della Frecciarossa Final Eight 2025: "Bologna è una squadra forte, con un grande potenziale. E Ivanovic è un grande coach: mi aspetto che la Virtus continui a migliorare i suoi risultati. Dobbiamo affrontare la sfida focalizzandoci sulle piccole cose e andare avanti. È un momento importante della nostra stagione e, come altre volte, lo dobbiamo superare assieme, trovando ognuno il proprio ruolo nel gruppo. Siamo consapevoli che la Coppa rappresenta molto per il nostro club, prendiamo la cosa molto seriamente. Conquistare dei trofei è il motivo per cui sono tornato a Milano. Shengelia? È molto stimolante affrontare avversari di quel livello, vivi per momenti come questo, per competere, per disputare la miglior partita possibile perché così aiuti la tua squadra a vincere. Mirotic? Quello con Nikola è uno dei rapporti più speciali che ho vissuto in carriera in campo e fuori. È una grande persona, mi parla molto e ci spingiamo a vicenda per alzare il nostro livello e trainare tutta la squadra a migliorare. Sono grato di poter essere a Milano con lui".