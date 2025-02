LeBron James segna altri 40 punti a 40 anni, superato Jordan

Pur alla seconda partita in due giorni consecutivi, LeBron James ha realizzato un'altra prestazione straordinaria contro Portland, chiudendo a quota 40 punti con 8 rimbalzi e 4 assist nella vittoria dei suoi Lakers per 110-102. Per il Re 14/24 al tiro, 4/8 dalla lunga distanza e 8/8 ai liberi per compensare le 11 palle perse (primato negativo in carriera pareggiato) nella serata in cui è diventato il 3° giocatore ogni epoca con più partite disputate, superando Vince Carter. Nella storia della Nba solo Michael Jordan aveva realizzato una partita da 40 punti superati i 40 anni, ma con questa James sale a due, avendone già realizzata una lo scorso 7 febbraio contro Golden State con 42.