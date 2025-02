Shock in NBA: trombosi alla spalla per Wembanyama, stagione finita

Victor Wembanyama, stella dei San Antonio Spurs e fenomeno dell'NBA, salterà il resto della stagione dopo che gli è stato diagnosticato un coagulo di sangue - trombosi venosa profonda - nella spalla destra. Un durissimo colpo per la franchigia del Texas, in piena corsa per un posto nei playoff della Western Conference, e una doccia gelata per gli appassionati di basket di tutto il mondo. La patologia è stata diagnosticata questa settimana dopo il ritorno di Wembanyama dall'All-Star Game. Per San Antonio è una pessima notizia, che arriva circa tre mesi e mezzo dopo che l'allenatore, Gregg Popovich, è stato colpito da un ictus. La trombosi è quasi sempre trattata con farmaci anticoagulanti, che in genere precludono al giocatore la possibilità di partecipare a sport di contatto come la pallacanestro.