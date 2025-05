LBA Serie A: si chiude la regular season, Bologna-Trapani vale la vetta

Battere il Banco di Sardegna Sassari e blindare il sesto posto: la Pallacanestro Trieste affronta l’ultimo turno prima dei play-off per finire al meglio una regular season piena di soddisfazioni. La Dolomiti Energia Trentino, impegnata contro Napoli Basket già salva, spera in un inciampo delle squadre davanti a sé per migliorare la quarta posizione. Ha presentato la gara Jordan Bayehe: "Sarà una prova per prepararsi ai play-off. Noi andremo lì già con la mentalità da play-off. Anche se loro sicuramente non hanno più niente da perdere perché sono salvi, noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita per arrivare più pronti ai play-off".