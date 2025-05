Saccaggi ci crede: "Pistoia, la salvezza è ancora possibile"

La clamorosa vittoria contro l'Umana Reyer Venezia ha improvvisato rianimato l'Estra Pistoia, che ora può ancora credere in una salvezza che avrebbe del miracoloso. Lo dice anche Lorenzo Saccaggi ai nostri microfoni: "Abbiamo giocato una partita semi-perfetta ed era quello di cui avevamo bisogno per espugnare un campo così difficile contro una squadra così forte. Grazie anche al risultato delle altre squadre abbiamo ancora un po' di speranza e quindi, come abbiamo sempre fatto, continueremo a lottare perché l’aritmetica ancora ce lo permette. È ovvio che sarà fondamentale il prossimo incontro, un vero e proprio sconto diretto contro Cremona che è una buonissima squadra nonostante la posizione in classifica e che sicuramente verrà con il coltello fra i denti perché anche per loro ha la stessa importanza".