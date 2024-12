È Jacob Pullen a vincere il premio di MVP dell'ultimo turno di campionato. L'americano di Napoli, al secondo debutto coi campani dopo l'arrivo da Verona, è stato il grande protagonista della prima vittoria in campionato per la squadra di Valli con 28 punti, 10 falli subiti (12/14 ai liberi), 2 rimbalzi, 2 assist e 24 di valutazione in 31 minuti.