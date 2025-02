LBA, Final Eight: è boom anche sui social

La LBA ha confermato la costante crescita sui propri canali digitali anche nella Frecciarossa Final Eight 2025 da poco conclusa, offrendo numerosi contenuti esclusivi e coinvolgenti sulle varie piattaforme, grazie anche al supporto dell’Official Advisor Infront.

I contenuti social realizzati da LBA sono stati in tutto ben 939. Significativo l’aumento, rispetto alla edizione 2024, delle visualizzazioni (24.616.099, +12%), delle interazioni (899.041, +30,8%), e della visione dei video pubblicati (15.092.994 visualizzazioni, +4%).

In crescita anche sito e app di Lega Basket, che hanno totalizzato 242.554 sessioni (+3,2% rispetto allo scorso anno) e 1.164.966 visualizzazioni (+1,4%).

Il contenuto avente protagonista un giocatore più visto (628.000 visualizzazioni) è stato il video del taglio di capelli del capitano della Dolomiti Energia Trentino, Toto Forray, per festeggiare il trionfo nella Frecciarossa Final Eight 2025, a conferma del grande interesse da parte dei fan per i contenuti "dietro le quinte" che LBA può offrire in esclusiva.