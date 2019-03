Nba, gli Spurs ritirano la 20 di Ginobili

29/03/2019

Una serata speciale per Manu Ginobili. I San Antonio Spurs hanno ritirato la maglia numero 20 in una cerimonia emozionante dopo la vittoria su Cleveland. A rendere omaggio all'argentino, che ha annunciato il ritiro a fine agosto a 41 anni nonostante avesse ancora un altro anno di contratto, tanti ex compagni e l'allenatore Gregg Popovich. "Non avremmo mai vinto senza di te". Per Ginobili sedici anni in Nba, tutti con la maglia di San Antonio, con quattro anelli conquistati (2003, 2005, 2007, 2014).