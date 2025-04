Trento, Lamb: "Non direi di essere il leader della squadra"

A pochi giorni dai 18 punti segnati nella vittoria con Sassari, Anthony Lamb (ala Dolomiti Energia Trentino) è stato intervistato da L'Adige: "Con l'avanzare della stagione, in certi momenti ho dovuto trovare il modo per aumentare il mio livello difensivo. Lo faccio in base a ciò di cui abbiamo bisogno, credo ci aiuterà a vincere. Mi sento più forte fisicamente dopo essermi ripreso dall'infortunio dell'anno scorso, è più facile riuscire ad affrontare difese dure più a lungo. Faccio cose semplici, assicurandomi che tutti sapessero che sono nella giusta spaziatura dove hanno bisogno che io sia. Non direi di essere il leader della squadra, ho solo lavorato ogni partita e ogni giorno per fare il mio lavoro e farlo al meglio delle mie capacità. Abbiamo molti giocatori davvero grandiosi. Io faccio la mia parte per aiutare e assicurarmi che tutti si sentano sicuri. Playoff? Sarà puro divertimento".