Trento, Lamb: "Ellis fuori? Abbiamo imparato a giocare in modi diversi"

Nella sezione sportiva odierna de L'Adige, Anthony Lamb (ala/centro Dolomiti Energia Trentino) ha parlato di ciò che attenderà ai vincitori della Coppa Italia nella trasferta di Milano (domenica 23, ore 18.15): "Milano è forte, ambiziosa. Vorrà vincere contro di noi. Ci stiamo preparando duramente. Abbiamo perso recentemente contro Tortona e Virtus, due buone squadre. Con Ellis fuori abbiamo imparato a giocare in modi diversi. Così siamo cresciuti come squadra, sviluppando i nostri ruoli e potenziando le rotazioni. Una buona esperienza di crescita. Ogni opportunità che hai di fallire o avere successo è un'opportunità per diventare più forte. Ho giocato tante partite - anche in NBA con la Golden State di Curry - ho avuto molte opportunità e molti allenatori si sono fidati di me. Ho fallito, ho avuto successo e ho imparato. I tifosi di Trento? Cerco di prendermi più tempo possibile per loro. Le persone pagano per vedere la partita e voglio che sentano che apprezziamo il fatto che spendono i loro soldi guadagnati duramente. Il fatto che siano disposti a pagare per venire a vedermi è qualcosa per cui sono grato e non do per scontato. So quanto ha lavorato duramente mia madre per portarmi a vedere l'unica partita di NBA che ho visto da bambino: risparmiò un sacco di soldi per quella partita".