Solida prova da 4 punti, 7 rimbalzi e 6 assist del virtussino Andrejs Grazulis che, con la sua Lettonia, si è imposta per 83-66 contro la Spagna. Tra le fila della squadra allenata da coach Banchi, anche 9 minuti in campo per il giocatore dell'Estra Pistoia, Karlis Silins.