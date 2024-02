La leggenda di Aldo Giordani compie 100 anni

LA RICORRENZA

Il 28 febbraio 1924 nasceva a Milano quello che sarebbe poi diventato il più grande giornalista di pallacanestro in Italia

© ufficio-stampa Superbasket. Una sola parola per racchiudere l'inestimabile eredità che Aldo Giordani ha lasciato a questo sport che ha amato così visceralmente da diventarne il più grande divulgatore in Italia. Cresciuto tra Bologna e Milano, con lo scoppio della Grande Guerra si trasferisce con la famiglia a Roma e lì incontra un uomo che cambia la sua vita. E anche quella della pallacanestro italiana.

Il suo lavoro di interprete presso la divisione militare americana lo mette infatti in contatto con Elliot Van Zandt, capitano di fanteria del Dipartimento di Atletica dell'esercito statunitense. Van Zandt è un appassionato di molti sport, tra questi proprio quello che si gioca con la palla a spicchi. Tra i due si instaura un rapporto molto forte: quando Van Zandt viene nominato commissario tecnico della Nazionale italiana di pallacanestro, Giordani ne segue le gesta iniziando di fatto la sua carriera di giornalista.

Da giovanissimo diventa direttore della rivista federale "Pallacanestro", a cui cambia presto il nome in "Basket". Collabora poi con "La Gazzetta dello Sport" e "Sport Illustrato", per poi approdare al "Guerin Sportivo" fondando successivamente "Guerin Basket", preludio alla nascita nel 1978 del mitico settimanale "Superbasket", per anni punto di riferimento per tutti gli appassionato di pallacanestro, di cui Giordani è stato anche direttore fino al 1991.

Il suo modo di raccontare questo sport segna un'epoca: uno stile moderno e innovativo in continua evoluzione, con pulizia lessicale e grande capacità di "aggredire" la notizia. E una grande capacità di lettura del gioco, corredata da una maniacale cura delle statistiche.

Tutte doti che veicola anche nelle 1508 telecronache (di basket, ma anche di volley e baseball) realizzate nei suoi 35 anni di collaborazione con la RAI. Per la tv di Stato diventa la voce ufficiale della pallacanestro, seguendo anche 5 edizioni dei Giochi Olimpici a partire da Roma 1960. Conduce per anni la rubrica dedicata al basket all'interno della Domenica Sportiva, uno spazio rivelatosi poi fondamentale per la divulgazione della pallacanestro nel nostro Paese. Anche in tv, così come sulla carta stampa, si rivela un autentico fuoriclasse. Un'intera generazione di giornalisti si è ispirata a lui.

Aldo Giordani si è spento a Milano il 19 ottobre 1992 all'età di 68 anni. Fa parte dell'Italia Basket Hall of Fame per una vita dedicata a questo meraviglioso sport. Sposato con una cestista, Francesca Cipriani, è stato papà di Claudia, Valeria e Marco. E anche della pallacanestro italiana.