Atletica, Jacobs salta la staffetta 4x100: "Sospetta distrazione muscolare"

"Sospetta distrazione muscolare all'adduttore lungo della coscia sinistra". Questa la prima diagnosi sull'infortunio di Marcell Jacobs in occasione della finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham, comunicata dal responsabile medico federale Andrea Billi, in seguito all'ecografia svolta nella giornata odierna. "L'atleta ha cominciato il percorso fisioterapico per far riassorbire e defluire l'ematoma - prosegue il dottor Billi - Mercoledì mattina, a Roma, Jacobs eseguirà una risonanza magnetica all'Istituto di medicina e scienza dello sport del CONI per completare la diagnosi e decidere l'eventuale percorso terapeutico".