Atletica, Jacobs salta la staffetta 4x100: "Sospetta distrazione muscolare"

12 Ago 2026 - 20:46
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

"Sospetta distrazione muscolare all'adduttore lungo della coscia sinistra". Questa la prima diagnosi sull'infortunio di Marcell Jacobs in occasione della finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham, comunicata dal responsabile medico federale Andrea Billi, in seguito all'ecografia svolta nella giornata odierna. "L'atleta ha cominciato il percorso fisioterapico per far riassorbire e defluire l'ematoma - prosegue il dottor Billi - Mercoledì mattina, a Roma, Jacobs eseguirà una risonanza magnetica all'Istituto di medicina e scienza dello sport del CONI per completare la diagnosi e decidere l'eventuale percorso terapeutico".

Ultimi video

01:09
DICH PELLACANI DICH

Pellacani: "Ci vorrà qualche giorno per capire l'impresa che ho fatto"

00:53
DICH JACOBS POST 100 MALEDETTO DICH

Jacobs: "Sapevo di valere l'oro, sono molto dispiaciuto. È saltato tutto"

02:13
DICH BATTOCLETTI ORO 5000 MT DICH

Battocletti, la regina (con corona) dei 5.000: "Come un'aquila"

02:07
DICH FABBRI POST MEDAGLIA PER SITO 11/8 DICH

Fabbri, gioia d'oro agli Europei di atletica: "Per me è la consacrazione"

01:19
DICH WEIR POST MEDAGLIA PER SITO 11/8 DICH

Weir, medaglia con dedica: "È per i miei due amori"

01:07
DICH ZAYNAB DOSSO POST 100 DONNE 11/8 DICH

Ateltica, Dosso: "Mi dò un 2, ora testa alla staffetta"

02:24
Sinner ko, Mastria: "Agli US Open sarà difficile"

Sinner ko, Mastria: "Agli US Open sarà difficile"

01:28
Berruti simbolo del boom

Berruti simbolo del boom

03:44
Il sogno di Celeste

Il sogno di Celeste

01:33
Berruti, l'angelo dei 200

Berruti, l'angelo dei 200

01:35
DICH ZAYNAB DOSSO PRE-EUROPEI DICH

Dosso pre Birmingham: "Sono maturata"

00:55
DICH BATTOCLETTI PRE-EUROPEI DICH

Nadia Battocletti: "Voglio un'altra doppietta d'oro"

00:31
MCH DARDERI AI QUARTI A MONTREAL MCH

Tennis, Darderi ai quarti di Montreal

02:26
Il fenomeno Doualla

Il fenomeno Doualla

00:31
Doualla, bronzo da sogno

Doualla, bronzo da sogno

01:09
DICH PELLACANI DICH

Pellacani: "Ci vorrà qualche giorno per capire l'impresa che ho fatto"

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS POST 100 MALEDETTO DICH

Jacobs: "Sapevo di valere l'oro, sono molto dispiaciuto. È saltato tutto"

DICH BATTOCLETTI PRE-EUROPEI DICH

Nadia Battocletti: "Voglio un'altra doppietta d'oro"

Addio a Livio Berruti, campione olimpico a Roma 1960

DICH BATTOCLETTI ORO 5000 MT DICH

Battocletti, la regina (con corona) dei 5.000: "Come un'aquila"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Berruti, l'angelo dei 200

Berruti, l'angelo dei 200

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:17
Nba, il re delle triple doppie Westbrook annuncia il ritiro dopo 18 stagioni
20:46
Atletica, Jacobs salta la staffetta 4x100: "Sospetta distrazione muscolare"
20:27
Europei Nuoto: Liebmann oro sugli 800 mt, Di Tullio sesto
20:15
Europei nuoto: Walshe oro nei 400 misti donne, sesta Alzetta
19:51
Europei nuoto: Razzetti e Busa fuori dalla finale dei 100 farfalla