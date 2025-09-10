L'NBA prende spunto dall'Europa: i San Antonio Spurs vogliono creare un fan club ultras

Wembanyama sarà presente alle selezioni in cui verrà formato il nuovo gruppo di tifosi che avrà un nome e un logo riconoscibili
Victor Wembanyama e i San Antonio Spurs vogliono rivoluzionare il tifo in NBA ispirandosi ai modelli europei presenti nel basket e nel calcio: la franchigia, infatti, questa domenica organizzerà dei veri e propri provini per formare un gruppo ultras che possa sostenere la squadra con cori, bandiere e tamburi, sull'impronta di ciò che si vede in molte curve durante le partite di Eurolega.
Gli Spurs e Wemby sono alla ricerca di un gruppo di tifosi accesi (circa 200-300) che assicurino la propria presenza per almeno il 75% delle partite stagionali, posizionandosi dietro al cesto e incitando il quintetto in campo con cori continui, soprattutto nell'ultimo quarto, per dare una spinta in più nel momento decisivo della gara. L'iscrizione a questo gruppo potrebbe avere un costo di 999 dollari, ma assicurerebbe ai partecipanti alcune agevolazioni come sconti e incontri con ospiti a sorpresa.
È stato lo stesso Wembanyama a invitare i tifosi a presentarsi numerosi alle selezioni indette dalla franchigia: "Se questo gruppo riuscirà a incarnare il vero spirito del tifo, potrà davvero darci una grande mano. Le 41 partite in casa della regular season saranno la loro occasione per darci quella carica in più per vincere più partite possibili".
Commenti (0)