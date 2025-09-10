L'NBA prende spunto dall'Europa: i San Antonio Spurs vogliono creare un fan club ultras

Victor Wembanyama e i San Antonio Spurs vogliono rivoluzionare il tifo in NBA ispirandosi ai modelli europei presenti nel basket e nel calcio: la franchigia, infatti, questa domenica organizzerà dei veri e propri provini per formare un gruppo ultras che possa sostenere la squadra con cori, bandiere e tamburi, sull'impronta di ciò che si vede in molte curve durante le partite di Eurolega.