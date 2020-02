Kobe Bryant e Gigi, l'ultimo saluto allo Staples Center il 24/2

FUNERALI PUBBLICI

Gli Stati Uniti e il mondo intero si preparano all'ultimo saluto a Kobe Bryant, alla figlia Gigi e alle altre sette vittime del tragico incidente aereo di Calabasas. Le autorità hanno fissato i funerali allo Staples Center per il 24 febbraio (24/2 proprio come i numeri di maglia di Kobe e di Gigi) . Un memoriale pubblico fortemente voluto dal sindaco Eric Garcetti e dai tifosi dei Los Angeles Lakers. "Vorrei che fosse un evento in cui dimostrare ancora una volta la nostra unità - aveva dichiarato il primo cittadino di Los Angeles -. Siamo una città di gente che crede nel prossimo, in qualcosa di più grande di noi stessi, per cui vogliamo fare di tutto per organizzare una cerimonia che sia pubblica, a cui tutti cioè possano partecipare".

Bryant: la scuola di Gianna ritira la sua maglia numero 2









I Los Angeles Lakers hanno ritirato i numeri 8 e 24 di Kobe Bryant quando l'ex stella dell'Nba ha smesso di giocare nel 2016 e ora l'Harbor Day School ha deciso di fare lo stesso con il numero 2 di Gianna Bryant. La 13 enne, che ha perso la vita nell'incidente in elicottero del 26 gennaio scorso insieme al padre e ad altre sette persone, era considerata un astro nascente del basket. Intanto, la madre Vanessa ha pubblicato le foto della cerimonia su Instagram. "La mia Gigi, ti voglio bene, mi manchi - ha scritto - Hai insegnato a tutti che nessun atto di gentilezza è mai troppo piccolo, la mamma è ancora e sarà sempre orgogliosa di te".















Un evento straordinario, nella stessa location dove memoriali simili erano già stato organizzati dopo la morte di Michael Jackson e del rapper Nipsey Hussle. Una sorta di funerale pubblico in grado di accogliere l'abbraccio di migliaia di persone e omaggiare per l'ultima volta "Black Mamba" nella sua "casa". Per quanto riguarda invece le esequie in forma privata di Kobe e Gianna non è ancora dato sapere se e quando verranno celebrate.

