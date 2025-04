Kastritis in vista di Napoli-Varese: "Affrontiamo una squadra talentosa ed esperta"

Le parole di coach Kastritis in vista di Napolibasket-Openjobmetis Varese: «Devo essere onesto e devo dire che fin dal ritorno in palestra questa settimana ho visto un’ottima reazione da parte dei ragazzi alla sconfitta contro Cremona. Dobbiamo continuare così; abbiamo lavorato molto bene in allenamento e anche se avremo un giorno in meno per preparare la gara contro Napoli, sono sicuro che saremo pronti a competere al livello richiesto. Napoli è una squadra con tanto talento; nel roster hanno giocatori di qualità che hanno giocato anche in Eurolega come Pangos, Green e Pullen, e poi Zubcic, un giocatore che porta molta qualità. In generale è una squadra esperta. Sappiamo cosa ci aspetta sabato sera e dobbiamo essere pronti a fare il nostro gioco mettendo molta energia e volontà in ogni possesso. Se riusciremo a fare così, allora, avremo le nostre possibilità».