KAMAGATE: "IN NBA NON DA COMPARSA, MA PROTAGONISTA"

Intervistato da PianetaBasket nella rubrica "Future Stars", Ismael Kamagate si è soffermato sull'esperienza europea vissuta sin qui, dopo esser stato selezionato al Draft NBA 2022 (#46, Detroit Pistons). Così il centro della Bertram Yachts Tortona: "L'arrivo all'Olimpia Milano è stato un grande cambiamento: giocare in un club così importante è stata una sensazione mai provata prima. Lavorare con coach Messina? All'inizio ogni cosa per me era nuova, come la grandissima attenzione ai dettagli, la quantità di informazioni che provava a trasmettermi e il livello di attenzione da mettere in ogni allenamento. Venire a Tortona è stata un'opportunità di crescita come giocatore grazie alla presenza di coach De Raffaele in una squadra competitiva in campionato e in BCL, torneo dove non avevo mai giocato prima. Giocatori dalla grande leadership come Weems e Shields sono sicuramente figure che ti aiutano nella crescita come giocatore e nell'affrontare nel modo giusto la preparazione alle partite. Obiettivo? A lungo termine diventare un giocatore importante, sperando di arrivare un giorno a giocare in NBA. Vorrei però andare negli Stati Uniti da giocatore vero e non per non giocare o fare la comparsa. Dipenderà quindi dalla situazione che si potrà presentare e se mi permetterà di avere un ruolo vero da protagonista".