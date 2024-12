Tortona, Kamagate: "Avevamo bisogno di questa vittoria"

Protagonista con 10 punti (5/6 da 2, 0/2 ai liberi), 8 rimbalzi, 2 assist e soprattutto 5 stoppate in 27', Ismael Kamagate è stato uno dei principali fattori della vittoria di Tortona in BCL sul parquet di Chemnitz. Così il centro francese, nella conferenza stampa post partita: "Avevamo bisogno di questa vittoria e l’abbiamo centrata. Rappresenta un passo prezioso per la qualificazione diretta al Round of 16 (Tortona si giocherà il 1° posto nel gruppo G con Manresa, ndr), ma oltre questo ne avevamo bisogno dopo aver perso l’ultima partita di campionato. Abbiamo giocato come una squadra, tutti insieme, rispondendo bene fisicamente a una squadra molto fisica come Chemnitz".