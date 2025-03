Pistoia, Kadeem Allen è il primo colpo della presidenza David

Come riportato dalla società toscana sul proprio sito, "A.S. Estra Pistoia Basket 2000 annuncia di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione in corso con la guardia americana Kadeem Allen. Nel passato campionato, infine, conosce l’Italia firmando con la Pallacanestro Forlì in A2: in 29 partite ha totalizzato 14.3 punti di media aggiungendo 4 rimbalzi e 2.3 assist in 28′ sul parquet chiudendo anzitempo il campionato a causa di un infortunio che non gli ha permesso di disputare i playoff. Con l’Estra Pistoia, Kadeem Allen indosserà la maglia numero 33: la società è al lavoro per velocizzare le pratiche burocratiche per poter consentire al giocatore di arrivare in Italia il prima possibile". In forte dubbio, quindi, la presenza del 32enne del North Carolina per la trasferta con Tortona di dopodomani.