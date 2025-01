Come confermato direttamente dalla società stessa e riportato in mattinata da Il Resto del Carlino, nella serata di ieri sono stati ultimati gli ultimi dettagli burocratici per permettere a Justin Holiday di allenarsi con la Virtus Segafredo Bologna. Il 36enne americano, con 11 stagioni NBA alle spalle, è fermo da maggio 2024 ma arriverebbe per dare profondità e versatilità difensiva a un reparto esterni ancora privo di Will Clyburn.