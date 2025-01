Come riportato ieri in un video di Revolution Media, Justin Holiday firmerà il contratto con la Virtus Segafredo Bologna. Nella serata di ieri, infatti, coach Ivanovic avrebbe dato l'assenso all'inserimento dell'ex Denver Nuggets nel roster bianconero. L'accordo, nel caso, sarebbe per 3 mesi, con l'opportunità per le Vu Nere di estenderlo per altri 2.