Trapani, il comunicato dell'arrivo di Jordan Ford

Nelle successive due stagioni Ford torna in America con gli Ontario Clippers prima e con gli Stockton Kings poi. Le ottime performance di queste due stagioni in G League gli permettono di firmare un contratto two way con la squadra della sua città natale, i Sacramento Kings, dove assaggia la NBA per 6 partite. Completa la stagione 2023-2024 con la G League dei Kings dove produce 16,6 punti, 3,5 rimbalzi e 4,4 assist a partita tirando con il 50.3 % dal campo e con il 44,4% dalla linea dei 6,75.