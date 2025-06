Luca Severini, biennale con Reggio Emilia

Queste le sue parole al momento della firma: “Sono molto felice di iniziare questo nuovo percorso alla Pallacanestro Reggiana, è una società importante che finora mi ha trasmesso solo impressioni positive. Ringrazio il management e lo staff tecnico per la fiducia, non vedo l’ora di cominciare a lavorare e conoscere i tifosi.”

Ha commentato così l'aggiunta al roster coach Dimitris Priftis: "Siamo felici che Luca si unisca alla nostra squadra. E' un ragazzo con il giusto atteggiamento, in grado di elevare il contesto in cui gioca ed aiutare i propri compagni di squadra. Oltre a questo è un giocatore intelligente e di esperienza. Sarà sicuramente importante nella costruzione del sistema di gioco".