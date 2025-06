Tony Parker conferma due partenze dall'ASVEL verso la Spagna

All'interno di una lunga intervista concessa a Le Progrès, il presidente dell'ASVEL Villeurbanne ha annunciato che Theo Maledon e Neal Sako non faranno parte del roster della prossima stagione dei lionesi. Per il primo, l'accordo per un pluriennale col Real Madrid è oggetto di discussione da mesi; per il secondo, lungo di 26 anni reduce da una più che discreta annata da rookie in Eurolega, si va verso l'attivazione della clausola di uscita del contratto in favore di un accordo con Valencia.