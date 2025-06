Tortona, tutti i nomi del coaching staff di Fioretti

Sul sito ufficiale dei Leoni è stato presentato un profilo di tutti gli assistenti che comporranno lo staff tecnico a supporto di Mario Fioretti, alla prima esperienza da head coach dopo 22 anni da vice a Milano: "L’estate di grandi cambiamenti della Bertram Derthona Basket prosegue nei diversi settori dello staff dei Leoni. Dopo la fresca nomina di Mario Fioretti a capo allenatore, il club bianconero comunica l’arrivo nello staff tecnico di Andrea Vicenzutto, che sarà uno degli assistant coach dell’ex Olimpia Milano. Il 34enne di Pordenone viene riportato in Italia dal Derthona dopo aver seguito Dragan Sakota all’AEK Atene dalla precedente, comune esperienza a Brindisi. Proprio sulla panchina dei greci è stato avversario di Tortona nel Round of 16 della scorsa Champions League. “Sono estremamente contento di aver ricevuto la chiamata di coach Fioretti in cui mi chiedeva di diventare suo assistente al Derthona. Lavorare con un allenatore come lui, con il suo profilo, vissuto e background, in una piazza come Tortona, per me è un motivo reale di orgoglio. Non vedo l’ora di conoscere tutti i membri dell’organizzazione di persona, di entrare nella Cittadella dello Sport per il primo allenamento. Spero che questa stagione nella nostra nuova casa possa essere speciale”.