Trieste, Johnson: "Vedremo cosa ci aspetterà ai Playoff"

L'intervistato dalla rubrica "5 domande a..." a cura di LegaBasket è Jayce Johnson, centro della Pallacanestro Trieste: "Dobbiamo continuare a fare le cose come le abbiamo fatte fin ora, tenere la testa bassa e restare concentrati senza farsi prendere troppo dall'entusiasmo o dallo sconforto. Vedremo poi cosa ci aspetterà ai Playoff. Mi piace tanto stare a Trieste, amo la città e i suoi tifosi, così come ho un ottimo rapporto con i miei compagni di squadra. Ho sfruttato al meglio i giorni in cui abbiamo giocato in trasferta, poi nelle vacanze sono riuscito a visitare Venezia, Roma e altri posti incredibili. Il mio rapporto con la città e con i tifosi è incredibile. Vado a fare lunghe passeggiate quasi ogni giorno, quando il tempo lo permette e non è troppo ventoso, cerco di godermi ogni istante in questa bellissima città. I tifosi mi fermano a volte solo per un saluto o una foto, altre volte per farmi i complimenti; in ogni caso sono sempre molto di supporto e hanno sempre una parola di incoraggiamento. L'ambiente qui è caldo, non manca mai l'affetto e questa è la motivazione più grande che un giocatore possa ricevere. Dal college alle esperienze in Giappone e Romania? Tutto questo è avvenuto nel periodo del Covid-19, mi sono trasferito e la mia famiglia, a causa delle restrizioni, per nove mesi non è potuta venire a trovarmi, perciò sono rimasto da solo. È stato difficile, perché sebbene sia sempre stato molto indipendente, ho dovuto badare a me stesso e imparare a cavarmela anche in situazioni di questo tipo. Per fortuna c'era la pallacanestro, così mi sono dedicato totalmente al gioco, ho cercato di dare il massimo e giocare al meglio le mie carte".