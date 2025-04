Come confermato da La Prealpina, Justin Gray (ala Openjobmetis Varese) tornerà a disposizione di coach Kastritis per le convocazioni a partire dalla prossima settimana: dalla sfida con la Virtus in avanti (28° turno), Varese potrà scegliere chi ruotare per i 6 slot "stranieri" tra i 7 non italiani a roster. Tra questi non è da includere Jaron Johnson: nella giornata di ieri è stata ufficializzata la risoluzione anticipata dell'accordo con l'americano.