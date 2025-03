Per Jeff Brooks è una seconda giovinezza: Trieste se lo gode

La Pallacanestro Trieste si è imposta 88-75 su Scafati, agganciando Reggio Emilia al 6° posto in classifica. Il migliore dei giuliani è stato Ruzzier, seguito da Uthoff, Johnson e un ispiratissimo Jeff Brooks, poche volte così in forma in carriera. Per lui, nel successo sulla Givova, 11 punti (5/7 al tiro) e ben 10 rimbalzi, per un totale di 24 di valutazione.