Le mani di Hands sulla prima vittoria in trasferta: Varese si è sbloccata lontano da Masnago

L'ultimo con i 22 che hanno messo in difficoltà la Dinamo al Pala Serradimigni: clinico sia dal pitturato (4/4) che dalla lunetta (5/5), Hands ha piazzato anche 3 bombe (su 11 tentate) e aiutato sotto il tabellone difensivo con 5 rimbalzi. Ma non è tutto: in Sardegna è arrivata la sua prima doppia doppia in LBA, grazie a 10 assist distributi.