Virtus, Ivanovic: "Dobbiamo continuare a credere in noi stessi"

Alla vigilia di gara-1 contro Brescia, Dusko Ivanovic (coach Virtus Segafredo Bologna) ha parlato di cosa si aspetta possa decidere la serie che assegnerà lo scudetto italiano: "Giochiamo una Finale contro una delle migliori squadre del campionato: quest’anno Brescia ha giocato davvero bene, specialmente in questo momento sono in grande forma. È una squadra veloce, con giocatori di esperienza e tanti in grado di segnare. Giocano con grande disciplina e in attacco trovano sempre tante soluzioni diverse. Noi per prima cosa dobbiamo continuare a credere in noi stessi, oltre ad alzare il livello della nostra difesa".