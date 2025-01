Virtus, Ivanovic: "Abbiamo difeso molto bene, con pazienza"

Dalla sala stampa del PalaBigi, ecco le dichiarazioni di coach Ivanoivic al termine della vittoria della sua Virtus in casa della Unahotels Reggio Emilia: "Partita molto difficile e importante. Abbiamo difeso molto bene per tutta la partita, abbiamo avuto qualche problema nel terzo quarto, soprattutto coi rimbalzi offensivi, ma in generale la partita è stata buona, abbiamo giocato bene e con pazienza. È stata una partita dura per entrambe le squadre, che hanno dato tutto".