Ivanovic trascina Brescia: è il segreto di una Germani da record

La Germani Brescia ha chiuso la stagione regolare al terzo posto grazie al successo per 114-91 sulla Nutribullet Treviso. Un giocatore su tutti ha fatto la differenza, mettendo in mostra la sua miglior versione dell'anno: è Nikola Ivanovic, determinante grazie a 26 punti con 5/7 da tre, 5 rimbalzi, 5 assist e addirittura 37 di valutazione. Un'altra grande prova del montenegrino classe '94, tra le armi più efficaci della Brescia di Peppe Poeta che ha raggiunto un risultato straordinario: 22 vittorie in regular season, come mai prima nella storia del club. Un primato che rende orgoglioso anche l'allenatore biancoblu: "Alla trentesima giornata di campionato posso dire che abbiamo avuto durante l'anno una costanza di rendimento strepitosa, ed è tutto merito dei ragazzi. Sono entrati nella storia di questo club".