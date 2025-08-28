Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Basket
BASKET

Eurobasket 2025: Italia ko al debutto, la Grecia vince 75-66

Gli Azzurri pagano un brutto terzo quarto, decisivi i 31 punti di Antetokounmpo: girone in salita

28 Ago 2025 - 22:54
© instagram

© instagram

L'Italia va ko al debutto a Eurobasket 2025: a Limassol, gli Azzurri perdono 75-66 contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo, protagonista assoluto a Cipro con i suoi 31 punti. La formazione di Pozzecco paga un terzo tempo non all'altezza: 20-13 per gli ellenici dopo il 36-32 della prima metà di partita. Non bastano i 15 di Melli e gli 11 di Niang: e con la vittoria della Georgia sulla Spagna, il girone è già in salita.

Inizia nel peggiore dei modi l'Europeo di basket dell'Italia, che perde 75-66 contro la Grecia di un inarrestabile Giannis Antetokounmpo. I rimpianti non mancano, visto che la partenza non è eccellente: il primo quarto si chiude sul +10 (22-12) per la formazione ellenica, che poi doppia addirittura gli Azzurri con il layup di Toliopoulos. Da qui parte però la risalita della formazione di Pozzecco che, guidata da Ricci, Pajola e Gallinari, si porta addirittura sul -4, il 36-32 con cui si chiude la prima metà di gara. La costante, però, è il gruppo italiano che si ritrova contro il giocatore dei Milwaukee Bucks, che nel secondo tempo fa letteralmente quello che vuole: l'Italia risale, il campione Nba nel 2021 la ricaccia indietro con canestri e liberi.

Ci mettono il loro pure Mitoglou e Dorsey, così a fine terzo quarto è +11 per la Grecia: 56-45. Gli ellenici, fin qui non esaltanti dall'arco, trovano però le triple di Larentzakis e Antetokounmpo, ma stavolta Thanasis, il fratello di Giannis che nel frattempo continua a fare quello che vuole sotto canestro. La seconda conclusione dal perimetro vale il 71-61 a 3 minuti dalla fine: è la pietra tombale sulle speranze di rimonta degli azzurri, che pure si riportano sul -5 a 49" dalla fine con Matteo Spagnolo. Ma a chiudere i conti, con due canestri di fila, è ancora Giannis Antetokounmpo: finisce 75-66 e con 31 punti da parte del giocatore di Milwaukee, che aggiunge pure 7 rimbalzi e 2 assist.

La sua importanza si racchiude in un dato: è l'unico in doppia cifra dei suoi. L'Italia, invece, cade nonostante i 15 punti di Melli, gli 11 di Niang e i 10 di Spagnolo, con Fontecchio (4) e Gallinari (8) che non brillano. Grecia in vetta insieme a Bosnia e Georgia, la prossima avversaria degli Azzurri e capace di battere la Spagna campione in carica: una sfida che può già dire tanto del futuro degli uomini di Pozzecco a Eurobasket 2025.

POZZECCO: "PARTITA SOLIDA, MA SIAMO CALATI"
"Abbiamo fatto una partita solida, quello che dovevamo fare - ha spiega Pozzecco - . Abbiamo difeso con continuità e cercato di limire Antetokoumpo e ci siamo riusciti. Nel primo tempo abbiamo fatto bene a rimbalzo e questo ci ha permesso di avere dei secondi tiri. Poi siamo calati. Il campionato europeo è competitivo. La Georgia che batte la Spagna? Non mi sorprende".

basket
italia
grecia
europei

