Eurobasket 2025: Italia ko al debutto, la Grecia vince 75-66

POZZECCO: "PARTITA SOLIDA, MA SIAMO CALATI"

"Abbiamo fatto una partita solida, quello che dovevamo fare - ha spiega Pozzecco - . Abbiamo difeso con continuità e cercato di limire Antetokoumpo e ci siamo riusciti. Nel primo tempo abbiamo fatto bene a rimbalzo e questo ci ha permesso di avere dei secondi tiri. Poi siamo calati. Il campionato europeo è competitivo. La Georgia che batte la Spagna? Non mi sorprende".